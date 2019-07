Xuất khẩu nội dung của Hàn Quốc tăng trưởng đột biến

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 4/7 đã công bố báo cáo "Khảo sát thống kê ngành công nghiệp nội dung năm 2018", cho biết kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp nội dung năm 2017 đạt hơn 8,81 tỷ USD, tăng 46,7%.Mức tăng này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành công nghiệp vào cùng kỳ.Kim ngạch xuất khẩu nội dung năm 2013 đạt hơn 4,92 tỷ USD, năm 2014 là hơn 5,27 tỷ, năm 2015 đạt hơn 5,66 tỷ và năm 2016 là trên 6,8 tỷ USD, đạt tỷ lệ tăng trưởng 15,7% trong 5 năm.Xét theo từng lĩnh vực, trò chơi điện tử tăng 80,7%, xuất bản tăng 17,9%, âm nhạc tăng 15,8%. Trong khi đó, chương trình truyền hình, quảng cáo và phim điện ảnh giảm lần lượt là 11,9%, 15,1% và 7,2%.Về kim ngạch xuất khẩu, đạt lớn nhất là trò chơi điện tử, tiếp đến lần lượt là thiết kế mô phỏng nhân vật (character), thông tin kiến thức và âm nhạc.Nhập khẩu nội dung năm 2017 là hơn 1,2 tỷ USD, tăng 4,2% so với một năm trước. Nhờ vào đó, cán cân thương mại ngành công nghiệp nội dung đã đạt thặng dư gần 7,62 tỷ USD.Doanh thu ngành công nghiệp nội dung đạt 113.216,5 tỷ won (gần 97 tỷ USD), tăng 6,7% so với một năm trước. Trong đó, doanh thu từ trò chơi điện tử là nổi bật nhất, tăng tới 20,6%.Số lao động làm việc trong ngành công nghiệp nội dung năm 2017 là 644.847 người, tăng 13.300 người so với năm 2016.