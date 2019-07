Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đạt cao nhất sau 7 tháng

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thăm dò ý kiến được Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter công bố ngày 4/7, có 52,4% cử tri được hỏi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, tăng 4,5% so với tuần trước.Cuộc thăm dò lần này được Realmeter tiến hành theo ủy thác từ Đài truyền hình giao thông (TBS), từ ngày 1/7 tới ngày 3/7, đối với 1.506 cử tri trên toàn quốc, có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 2,5%.Tỷ lệ cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon đã giảm 5,1%, đạt 42,5%. Theo đó, tỷ lệ đánh giá tích cực đã vượt hơn nhiều so với tỷ lệ đánh giá tiêu cực.Cụ thể, cử tri thuộc phe tiến bộ, trung lập, bảo thủ, cử tri ở thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, thủ đô Seoul và các vùng lân cận thủ đô, cử tri ở các độ tuổi 20, 30, 50 và trên 60 đa số đều đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống.Realmeter nhận định kết quả trên có được là nhờ hiệu quả từ cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 30/6 vừa qua.Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng tăng 0,6%, đạt 42,1%, cho thấy xu thế tăng trong hai tuần liên tiếp. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng đối lập có số ghế nghị sĩ lớn nhất tại Quốc hội Hàn Quốc tự do lại giảm 2,4%, còn 28,2%, ghi nhận mức thấp nhất sau 4 tháng, tính từ đợt khảo sát tương tự vào tuần thứ ba của tháng 2. Tỷ lệ ủng hộ với các đảng đối lập còn lại lần lượt là đảng Công lý 7,5% (giảm 0,1%), đảng Tương lai chính nghĩa 4,9% (tăng 0,5%), và đảng Hòa bình dân chủ là 2,2% (giảm 0,5%).Ngoài ra, trong tháng này, Realmeter cũng đã tiến hành đợt thăm dò dư luận với 504 cử tri về phương hướng đối phó của Chính phủ trước biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản. Kết quả cho thấy, có 45,5% người được hỏi cho biết cần phải đối phó theo pháp luật quốc tế như khởi kiện lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tuy nhiên, đa số cử tri ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tự do lại cho rằng cần phải giải quyết vấn đề trên bằng biện pháp ngoại giao.