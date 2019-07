Album của BTS được bán nhiều nhất tại Mỹ trong nửa đầu năm 2019

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của công ty Nielsen Music (Mỹ) công bố ngày 5/7, album "MAP OF THE SOUL: PERSONA" (Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã) của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) phát hành vào tháng 4 vừa qua, đã bán được 312.000 đĩa tại Mỹ, đứng vị trí thứ nhất trong Top 10 album bán chạy nhất nửa đầu năm nay.Kết quả trên được Nielsen Music thu thập từ ngày 4/1 tới 20/6 vừa qua, dựa trên các số liệu về lượng đĩa bán ra, lượng tải về album trực tuyến, lượt nghe trực tuyến.Album của BTS đã vượt qua các tên tuổi nghệ sĩ lớn của Mỹ như ban nhạc Jonas Brothers, Backstreet Boys, nữ ca sĩ Lady Gaga.Mặt khác, tạp chí Forbes danh tiếng của Mỹ chuyên về lĩnh vực kinh tế ngày 3/7 (giờ địa phương) nhận xét BTS đang dẫn đầu về lượng đĩa bán ra trong năm 2019 cùng với album "MAP OF THE SOUL: PERSONA". Forbes nhắc lại việc album này đã trở thành album thứ ba của BTS xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng "Billboard 200", đánh giá đây là một thành tích lớn đối với một album không phải là tiếng Anh.Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness của Anh công nhận album trên của BTS đã bán được gần 3,34 triệu đĩa, đưa nhóm trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có lượng đĩa bán ra cao nhất từ trước tới nay.