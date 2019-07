Lợi nhuận quý II của Samsung giảm 56% so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Ngày 5/7, Samsung công bố số liệu sơ bộ cho biết trong quý II, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 6.500 tỷ won (5,5 tỷ USD), tăng 4,3% so với quý trước, nhưng giảm tới 56% so với quý II năm ngoái.Trong quý vừa qua, doanh thu của hãng đạt 56.000 tỷ won (47,8 tỷ USD), giảm 4,2% so với một năm trước, nhưng tăng 6,9% so với quý I. Tỷ lệ lợi nhuận đạt 11,6%, mức thấp nhấp kể từ quý III năm 2016.Tuy nhiên, Samsung cho biết, kết quả kinh doanh trên thực tế của hãng còn trì trệ hơn so với số liệu. Mặc dù Samsung không công bố lợi nhuận theo từng lĩnh vực kinh doanh, nhưng giới phân tích phỏng đoán lợi nhuận ở lĩnh vực chíp bán dẫn của hãng dừng ở đầu ngưỡng 3.000 tỷ won (2,5 tỷ USD).Lĩnh vực chíp bán dẫn của Samsung từng đạt lợi nhuận cao kỷ lục vào quý III năm ngoái là 13.600 tỷ won (11,6 tỷ USD), nhưng đã giảm xuống còn 4.120 tỷ won (3.5 tỷ USD) trong quý I năm nay.Giới doanh nghiệp chứng khoán dự báo lợi nhuận kinh doanh của Samsung sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm nay.Ở lĩnh vực smartphone, doanh số dòng điện thoại Galaxy S10 chững lại, trong khi doanh số các dòng điện thoại tầm trung và giá rẻ tăng, nên lợi nhuận kinh doanh ở lĩnh vực này được phỏng đoán đã giảm so với quý I, đạt khoảng 2.000 tỷ won (1,7 tỷ USD).