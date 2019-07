Đảng Tương lai chính nghĩa đề nghị đóng băng lãi suất và cải cách thị trường lao động

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Oh Shin-hwan ngày 5/7 đã có bài phát biểu trước Quốc hội, đề nghị đóng băng lãi suất cơ bản và cải cách thị trường lao động.Ông Oh nhấn mạnh cần phải ngăn chặn việc xảy ra một cú sốc kinh tế khác với nền kinh tế do việc tăng lương tối thiểu một cách đột ngột. Để làm được điều này, Tổng thống Moon Jae-in phải đích thân tuyên bố đóng băng lãi suất cơ bản.Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa nhấn mạnh tuyệt đối không thể chấp nhận việc Chính phủ nhận định nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang đi theo chiều hướng tích cực. Ông này cho rằng chính sách kinh tế của Chính phủ hiện nay, điển hình là chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, đang rất cần có một bước ngoặt lớn.Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa chỉ trích dự thảo ngân sách bổ sung mà Chính phủ trình lên Quốc hội mang tính chất lẩn tránh trách nhiệm đối với tình hình kinh tế.Để hồi phục kinh tế, Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa đề xuất cải cách thị trường lao động, đổi mới quy chế, hỗ trợ khởi nghiệp ở các lĩnh vực mới. Ông Oh đề xuất lập ra Ủy ban đặc biệt về cải cách lao động để thảo luận về việc cải cách thị trường tại Quốc hội.Mặc khác, Đại diện Oh yêu cầu các quan chức an ninh Phủ Tổng thống phải từ chức để chịu trách nhiệm về vụ tàu cá Bắc Triều Tiên thâm nhập vào lãnh hải ngày 15/6 vừa qua.Như vậy, tất cả Đại diện của ba đảng lớn đã hoàn tất bài phát biểu tại Quốc hội. Trước đó, Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã lần lượt phát biểu trước Quốc hội vào ngày 3 và 4/7