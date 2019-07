Thủ tướng Nhật Bản tung tin Hàn Quốc vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Xuất hiện trong một chương trình của đài truyền hình BS Fuji (Nhật Bản) vào ngày 7/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề cập tới "những vấn đề không phù hợp", lý do khiến Tokyo siết chặt xuất khẩu với Seoul, trong đó nhấn mạnh cần phải theo dõi Hàn Quốc có tuân thủ đúng lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên hay không.Bắt đầu từ ngày 4/7, Nhật Bản thực thi biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao quan trọng trong sản xuất chíp bán dẫn và màn hình sang Hàn Quốc, khiến các doanh nghiệp nước này phải trải qua quy trình nghiêm ngặt mỗi khi xuất khẩu các mặt hàng tương ứng. Tokyo nêu ra hai lý do là "quan hệ tin tưởng với Hàn Quốc" và "những vấn đề không phù hợp trong quản lý xuất khẩu".Nước này không giải thích cụ thể "các vấn đề không phù hợp" ở đây là gì, nhưng phát biểu của Thủ tướng Abe cho thấy có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng Seoul không tuân thủ cam kết quốc tế trong vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, không quản lý triệt để cấm vận và thương mại với Bình Nhưỡng.Trước đó, quyền Tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDT) Haguida Koichi phát biểu rằng doanh nghiệp Hàn Quốc đã đặt hàng lượng lớn các chất liên quan đến sản xuất khí độc hoặc vũ khí hóa học, nhưng nơi sử dụng các chất này lại là Bắc Triều Tiên.Cũng lấy lý do về mặt an ninh, Nhật Bản đang xem xét phương án loại hẳn Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" gồm các quốc gia được Tokyo miễn quy trình đăng ký cấp phép xuất khẩu bắt đầu từ tháng sau. Tuy nhiên, nước này không ra nêu cụ thể tên doanh nghiệp Hàn Quốc bị nghi ngờ, hay kênh lưu thông các mặt hàng tương ứng. Theo đó, có thể thấy đây chỉ là một chiêu trò của nước này nhằm làm giảm lòng tin với Chính phủ Hàn Quốc, gây sức ép với Seoul, bác bỏ ý kiến phản đối của giới doanh nghiệp và dư luận trong nước, chia rẽ luồng dư luận tẩy chay Nhật Bản tại Hàn Quốc.Thủ tướng Abe và đảng cầm quyền Dân chủ tự do đã thông qua phương án siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc như một chiến lược trong cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 21/7 tới. Dự kiến, Tokyo sẽ còn châm ngòi nhiều cuộc chiến dư luận khác, nhằm kích động tâm lý bất an về an ninh trong nội bộ phe bảo thủ nước Nhật.Mặt khác, Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK ngày 8/7 cho biết, nếu Hàn Quốc không có biện pháp khắc phục sau vụ Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu thì Tokyo sẽ có thể mở rộng phạm vi siết chặt quy chế sang các mặt hàng khác.NHK nhắc đến một số mặt hàng có thể nằm trong danh sách bổ sung như máy móc chế tạo, sợi cacbon, nhấn mạnh Nhật Bản sẽ theo sát các biện pháp đối phó của Hàn Quốc. Trong trường hợp Seoul không có động thái gì, Tokyo sẽ loại Hàn Quốc khỏi danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi về quản lý xuất khẩu.