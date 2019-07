Quốc hội điều trần ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Photo : YONHAP News

Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội ngày 8/7 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol. Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều trần, không có vấn đề nào mang tính chất quyết định liên quan tới tư chất đạo đức của ông Yoon được nêu ra.Phe đối lập đã tranh cãi quyết liệt liên quan tới việc kiểm chứng một số nghi ngờ mà ông Yoon bị cho là có liên quan, nhưng không đặt ra nghi vấn nào mới. Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tập trung chất vấn ông Yoon về các vấn đề chính sách, như việc cải cách Viện Kiểm sát và điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát. Một số nghị sĩ còn tích cực "yểm trợ" cho ứng cử viên Yoon trong quá trình điều trần.Các ủy viên của đảng Hàn Quốc tự do nêu ra nghi ngờ ứng cử viên Yoon can thiệp vào quá trình điều tra cựu Giám đốc Chi cục thuế quận Yongsan (Seoul) Yoon Woo-jin, anh trai của một nhân một quan chức thân cận với ông này, bị cáo buộc nhận hối lộ.Về điều này, các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh vào thời điểm điều tra vụ việc, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp khi đó, nên vấn đề này phải do ông Hwang trả lời, chứ không phải ứng cử viên Yoon.Đặc biệt, ngay từ khi bắt đầu phiên điều trần, phe cầm quyền và đối lập đã tranh cãi kịch liệt, khiến phải một tiếng rưỡi sau, phiên chất vấn ông Yoon mới được tiến hành.Trước đó, vào ngày 17/6, Tổng thống Moon Jae-in đã tiến cử Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Seoul Yoon Seok-yeol giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao nhiệm kỳ tới, thay thế cho ông Moon Moo-il sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 24/7.Nếu vượt qua phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội, chính thức được bổ nhiệm, ông Yoon sẽ là lãnh đạo đầu tiên của Viện Kiểm sát tối cao chưa từng trải qua chức Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao.