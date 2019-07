Chính phủ Nhật Bản ra sức biện minh hành động trả đũa kinh tế chống Hàn Quốc

Photo : KBS News

Chính phủ Nhật Bản đang liên tiếp để ngỏ khả năng Hàn Quốc vi phạm lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên, nhằm biện minh cho việc nước này siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao cho Seoul.Nối tiếp Thủ tướng Shinzo Abe và quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền Dân chủ tự do, ngày 8/7, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura khẳng định rằng có "vấn đề chưa phù hợp" trong việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc, cụ thể là hai nước chưa trao đổi ý kiến một cách đầy đủ xoay quanh vấn đề quản lý xuất khẩu trong vòng hơn ba năm qua.Về điều này, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản cho biết không hề có quy định về khoảng thời gian mà hai nước phải tiến hành thảo luận. Được biết, cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đã đề nghị gặp gỡ quan chức Chính phủ Nhật Bản để nghe giải thích một cách cụ thể, nhưng không được Tokyo chấp thuận.Giới phân tích nhận định động thái lần này của Tokyo rõ ràng là một chiến lược bầu cử, trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện vào 21/7 sắp tới. Để có thể đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp với nội dung ghi rõ về sự tồn tại của Lực lượng phòng vệ, phe cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe cần phải giành thêm 85 ghế tại Thượng viện, nhằm đạt trên hai phần ba số ghế.Đảng Dân chủ tự do đã đưa ra đường lối là lợi dụng biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc để lấy lòng cử tri, song điều này đang làm dấy lên tranh cãi quyết liệt trong nội bộ dư luận Nhật Bản.Theo đó, Chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản đang tích cực kích động tâm lý bất an về vấn đề Bắc Triều Tiên, nhằm xoa dịu luồng dư luận chỉ trích đối với biện pháp trả đũa nhằm vào Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của tầng lớp cử tri bảo thủ trong nước.