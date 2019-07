Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ người vợ Việt bị bạo hành

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 8/7 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm tại Seoul, bày tỏ lấy làm tiếc về vụ một vợ người Việt mới đây đã bị người chồng Hàn hành hung.Thủ tướng Lee cam kết sẽ nỗ lực bảo vệ nhân quyền và đảm bảo an toàn cho người dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi hai bên cùng hợp tác để bảo vệ cho người dân hai nước đang sinh sống và làm việc tại mỗi nước.Đáp lại, Bộ trưởng Tô Lâm cũng lấy làm tiếc về vụ bạo hành vừa qua, cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã quan tâm xử lý vụ việc. Cùng với đó, ông Tô Lâm cũng cảm ơn Hàn Quốc đã đồng ý cấp visa nhập cảnh nhiều lần cho công dân Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ là cửa ngõ giúp phát triển mối quan hệ giữa Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á.Bộ trưởng Công An Việt Nam đã có chuyến thăm Hàn Quốc, tham dự hội đàm lãnh đạo an ninh Hàn-Việt, với tư cách là người đứng đầu ngành an ninh Việt Nam.Mặt khác, Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Jin Sun-mee ngày 8/7 cũng đã trực tiếp gặp gỡ, động viên người vợ Việt bị chồng bạo hành, yêu cầu cơ quan phụ trách như Trung tâm bảo vệ nhân quyền phụ nữ di trú tỉnh Nam Jeolla hỗ trợ cho nạn nhân.Cùng ngày, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người chồng vì tội gây thương tích đặc biệt và ngược đãi trẻ em. Người này bị buộc tội bạo hành vợ trước mặt con trai mới 2 tuổi, tại nhà riêng ở huyện Yeongam, tỉnh Nam Jeolla trong 3 tiếng đồng hồ vào chiều tối ngày 4/7 vừa qua.