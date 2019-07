Tranh cãi quyết liệt tại phiên điều trần ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/7 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol. Phiên điều trần đã kéo dài tới rạng sáng ngày 9/7 do sự tranh cãi quyết liệt giữa phe cầm quyền và phe đối lập.Đảng đối lập Hàn Quốc tự do tập trung công kích nghi ngờ ứng cử viên Yoon đã can thiệp vào quá trình điều tra cựu Giám đốc Chi cục thuế quận Yongsan (Seoul) Yoon Woo-jin.Cựu Giám đốc Yoon là anh trai Cục trưởng Cục Kiểm sát thuộc Bộ Tư pháp Yoon Dae-jin, một người rất thân thiết với ứng cử viên Yoon. Ứng cử viên Yoon bị nghi ngờ đã giới thiệu luật sư cho cựu Giám đốc Yoon khi ông này bị cảnh sát điều tra về cáo buộc nhận hối lộ.Mặc dù ứng cử viên Yoon phủ nhận không giới thiệu luật sư, nhưng vào thời điểm phiên điều trần kết thúc, một trang tin mạng Hàn Quốc đã tung một file âm thanh liên quan đến nghi ngờ này, làm dấy lên tranh cãi quyết liệt. Trong file ghi âm, ứng cử viên Yoon nói với phóng viên rằng đã giới thiệu một luật sư quen biết tới gặp cựu Giám đốc Yoon, nhưng yêu cầu người đó không nói với em trai của ông này.Các nghị sĩ đảng đối lập Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa lên án ứng cử viên Yoon đã nói sai sự thật ngay trong phiên điều trần tại Quốc hội, đồng thời yêu cầu đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng phải xin lỗi vì đã góp phần gây ra hiểu lầm.Ứng cử viên Yoon giải thích đây là chuyện đã xảy ra cách đây 7 năm, nên ông không nhớ rõ, lấy làm tiếc vì đã giải thích không đúng, dẫn tới hiểu lầm.Tranh cãi giữa hai bên kéo dài tới 2 giờ sáng ngày 9/7. Phiên điều trần kết thúc sau khi ứng cử viên Yoon cam kết trình bổ sung các tài liệu mà phe đối lập yêu cầu cho tới 10/7 tới.Theo kế hoạch, trong 9/7, chính giới tiến hành thảo luận về việc có thông qua báo cáo điều trần với ứng cử viên Yoon hay không. Đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa hiện đang yêu cầu ứng cử viên Yoon tự xin rút lui, nhấn mạnh không thể chấp nhận một người "khai man" trong phiên điều trần trở thành lãnh đạo Viện Kiểm sát tối cao.Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ ra rằng phe đối lập đang nêu ra nghi ngờ lẽ ra thuộc về trách nhiệm của Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn, người giữ chức Bộ trưởng Tư pháp khi đó. Đảng này nhấn mạnh ông Yoon là người phù hợp với vị trí được tiến cử, và người dân sẽ không thể chấp nhận nếu đảng Hàn Quốc tự do từ chối thông qua báo cáo điều trần.