Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng đóng tàu hai tháng liên tiếp

Theo số liệu của cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson của Anh công bố ngày 9/7, trong tháng trước, Hàn Quốc trúng thầu tổng cộng 6 đơn hàng đóng tàu, 340.000 tấn tổng hợp bù (CGT), trong tổng số 18 đơn hàng đóng tàu (660.000 tấn tổng hợp bù) toàn thế giới tháng 6.Lượng đơn hàng trúng thầu của Hàn Quốc hai tháng liên tiếp vượt qua Trung Quốc (7 đơn hàng đóng tàu, 240.000 tấn tổng hợp bù). Nhật Bản đứng thứ ba với 5 đơn hàng, 90.000 tấn tổng hợp bù.Lượng đơn hàng đóng tàu trong nửa đầu năm nay của Hàn Quốc đạt 69 đơn, 3,17 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm 31% tổng lượng đơn hàng thế giới, xếp thứ hai sau Trung Quốc (176 tàu, 4,32 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm 42%). Đứng sau Hàn Quốc là Ý và Nhật Bản.Đơn hàng tồn của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 6 đạt 20,62 triệu tấn tổng hợp bù, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đơn hàng tồn của Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt giảm 8% và 26%.Trong tháng trước, lượng đơn hàng đóng tàu toàn thế giới đã giảm 41% so với tháng 5. Lượng đơn hàng đóng tàu trong nửa đầu năm 2019 giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.