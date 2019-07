Lên án biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản tại cuộc họp WTO

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã khẩn cấp đề xuất bổ sung chủ đề nghị sự cho cuộc họp của Hội đồng thương mại hàng hóa của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) diễn ra tại Geneva (Thụy Sỹ) là biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản sang Hàn Quốc.Chính phủ ngày 9/7 (giờ địa phương) đã cử Đại sứ tại Geneva Paik Ji-ah tham dự cuộc họp trên, lên án và yêu cầu Tokyo nhanh chóng rút lại biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn và màn hình sang Seoul.Đặc biệt, Chính phủ đã nhấn mạnh với các nước thành viên WTO rằng biện pháp của Nhật Bản là bất hợp lý, chỉ nhắm vào một đối tượng quốc gia cụ thể để trả đũa kinh tế vì mục đích chính trị. Đồng thời, bày tỏ sự lấy làm tiếc vì Nhật Bản đã đưa ra động thái trên ngay sau khi nước này vừa nhấn mạnh đến việc thương mại tự do và công bằng với tư cách là nước Chủ tịch của Hội nghị thượng đỉnh G20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn) diễn ra tại thành phố Osaka hồi cuối tháng 6.Cùng với đó, Hàn Quốc cho rằng việc Nhật Bản viện dẫn lý do áp đặt biện pháp trả đũa trên là "hủy hoại lòng tin" và "tình hình không phù hợp" là không đúng với quy định của WTO, và yêu cầu Tokyo giải thích rõ vấn đề này.Đại sứ Paik Ji-ah cũng nêu rõ biện pháp của Nhật Bản không chỉ ảnh hưởng xấu đến riêng doanh nghiệp Hàn Quốc, mà cả nền thương mại thế giới, tổn hại nghiêm trọng đến giá trị của thương mại tự do.Tham dự cuộc họp, Đại sứ của Nhật Bản tại Geneva Junichiro Ihara khẳng định biện pháp lần này không phải là siết chặt quy định xuất khẩu, mà là một biện pháp cần thiết để kiểm tra hệ thống xuất khẩu của Nhật Bản, liên quan đến vấn đề an ninh.Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục nêu vấn đề này lên các tổ chức quốc tế, đồng thời tiến hành các biện pháp đối phó, bao gồm cả khả năng khởi kiện lên WTO.