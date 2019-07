Lao động có việc làm tháng 6 tăng hơn 280.000 người

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/7 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 6". Trong tháng trước, số lao động có việc làm đạt 27.408.000 người, tăng 281.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng gần một năm rưỡi qua, kể từ tháng 1 năm 2018.Sự gia tăng này được phân tích là nhờ ảnh hưởng tích cực từ các dự án tạo việc làm cho tầng lớp yếu thế và người cao tuổi của Chính phủ, và sự hồi phục của ngành dịch vụ.Xét theo từng lĩnh vực, lao động có việc làm ở ngành y tế tăng 125.000 người, dịch vụ giáo dục tăng 74.000 người, khách sạn và nhà hàng tăng 66.000 người. Ngược lại, lĩnh vực hành chính công và quốc phòng, hành chính xã hội giảm 75.000 người, ngành chế tạo giảm 66.000 người, tiếp tục xu hướng giảm 15 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái. Lao động ở ngành tài chính và bảo hiểm cũng giảm 50.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng, tức tỷ lệ người có việc làm trong tổng dân số trên 15 tuổi, đạt 61,6%, tăng 0,2% so với một năm trước. Tỷ lệ tuyển dụng với dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64 tuổi) theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 67,2%, tăng 0,2%.Số người thất nghiệp trong tháng 6 đạt 1.137.000 người, mức cao kỷ lục kể từ năm 1999. Số người thất nghiệp giảm ở độ tuổi 40, 50, nhưng lại tăng ở độ tuổi 20, 30 và trên 60.Tỷ lệ thất nghiệp, tức số người thất nghiệp trên tổng dân số tham gia hoạt động kinh tế, đạt 4%, tăng 0,3% so với một năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên là 10,4%, tăng tới 1,4%. Cục thống kê quốc gia phân tích số thanh niên thất nghiệp trong tháng 6 tăng hơn so với một năm trước là do lịch trình thi tuyển công chức tại các địa phương.