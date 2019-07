Dự doán sản lượng lúa mì và lúa mạch của miền Bắc giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Tổ chức giám sát nông nghiệp toàn cầu từ vệ tinh quan sát Trái đất (GEOGLAM) ngày 8/7 (giờ địa phương) đã công bố "Báo cáo giám sát tình hình cây trồng cảnh báo sớm" tháng 7, cho biết thu hoạch lúa mì vụ đông và lúa mạch của Bắc Triều Tiên năm nay đã kết thúc, dự báo sản lượng giảm hơn 20% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo thông tin gần đây từ miền Bắc, sản lượng thu hoạch lương thực có thể thấp hơn mức dự đoán do thiếu mưa, nước tưới và vật tư nông nghiệp.Tiếp đó, lượng nước phục vụ cho tưới tiêu của Bắc Triều Tiên được cho là không bằng một nửa so với năm ngoái. Tổ chức này đã viện dẫn số liệu thống kê của Chính phủ miền Bắc cho biết ít nhất khoảng 1% lúa gạo và bắp đã gieo trồng bị kém phát triển do thiếu nước tưới.GEOGLAM nhận định nếu lượng nước mưa vẫn không tăng cho đến khi mùa mưa kết thúc khoảng tầm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, năng suất cây trồng của Bắc Triều Tiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.GEOGLAM là một tổ chức quốc tế do Bộ trưởng nông nghiệp của nhóm G20 thành lập vào năm 2011, có trụ sở chính đặt tại Thụy Sỹ. Tổ chức này có nhiệm vụ phối hợp quan sát hệ thống vệ tinh nhân tạo cần thiết cho việc khảo sát và đo lường tình hình cây trồng ở các địa phương trên toàn thế giới, và chia sẻ các thông tin liên quan.