Quốc hội chất vấn Chính phủ vụ tàu cá Bắc Triều Tiên và động thái trả đũa của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trong ngày 9/7, Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành chất vấn Chính phủ ở lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thống nhất và an ninh. Chính giới đã tranh cãi quyết liệt về vụ tàu cá Bắc Triều Tiên thâm nhập vào lãnh hải ngày 15/6.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành thừa nhận quân đội đã thất bại trong công tác cảnh giới trên biển, nhưng cho rằng phe đối lập đang công kích quá đà về mặt chính trị, kích động người dân giảm sự tin tưởng vào Chính phủ và quân đội.Trong khi đó, các đảng đối lập chỉ trích Chính phủ đã cố ý giảm nhẹ, che đậy vụ việc, yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng phải từ chức để chịu trách nhiệm, đồng thời tổ chức một phiên điều trần về vụ việc.Nghị sĩ Yoo Ki-joon của đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ trích việc quân đội đã không nhận diện được tàu cá Bắc Triều Tiên, dùng những lời lẽ mơ hồ nhằm giảm nhẹ việc tàu cá miền Bắc đã tiến sâu vào tận cảng Samcheok (tỉnh Gangwon) mà quân đội không hề hay biết.Nghị sĩ Baek Seung-ju của đảng Hàn Quốc tự do thuộc Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, chỉ ra rằng Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống đã bị cảnh cáo sau vụ việc tàu cá miền Bắc, cho thấy cần thiết phải tổ chức một phiên điều trần, làm rõ chân tướng sự việc.Nghị sĩ Lee Dong-seop của đảng Tương lai chính nghĩa thì mỉa mai vụ tàu cá Bắc Triều Tiên thâm nhập lãnh hải Hàn Quốc không khác nào một bộ phim hài.Nghị sĩ Ahn Kyu-baek của đảng Dân chủ đồng hành, người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, cho rằng phe đối lập đang kích động tranh cãi, đưa ra những yêu cầu vô lý như bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, tổ chức phiên điều trần, mà hoàn toàn xem nhẹ đặc thù của Bộ Quốc phòng.Mặt khác, chính giới cũng mâu thuẫn ý kiến xoay quanh vấn đề Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc.Nghị sĩ Sim Jae-kwon của đảng Dân chủ đồng hành nêu ra việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tung tin Hàn Quốc chuyển linh kiện chíp bán dẫn cho Bắc Triều Tiên là một "hành vi thất lễ về mặt ngoại giao".Nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do Yoon Sang-hyun, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội, lại đổ trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao, cho rằng Chính phủ lẽ ra phải chi trả tiền "an ủi" cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, tìm cách giải quyết một cách ổn thỏa mâu thuẫn, thay vì để sự việc diễn tiến tới mức Tokyo áp đặt biện pháp trả đũa kinh tế với Seoul. Trong khi đó, nghị sĩ Lee Tae-kyu thuộc đảng Tương lai chính nghĩa cho rằng Chính phủ chỉ đối phó bằng "lời nói suông", chứ chưa có hành động cụ thể.Quốc hội tiếp tục chất vấn Chính phủ về lĩnh vực kinh tế trong ngày 10/7.