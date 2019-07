Photo : YONHAP News

Con đường về nước đã được mở ra đối với ca sĩ Yoo Seung-jun, người đã từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc và được công nhận là công dân Mỹ, 17 năm sau khi Bộ Tư pháp Hàn Quốc ra quyết định cấm Yoo nhập cảnh vào năm 2002.Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 11/7 kết luận việc Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Los Angeles (Mỹ) từ chối cấp visa cho nam ca sĩ, là vi phạm pháp luật, quyết định trả vụ án lại cho Tòa án cấp cao Seoul.Hội đồng xét xử nhận định phía Tổng lãnh sự quán chỉ căn cứ vào lý do Yoo từng bị lệnh cấm nhập cảnh vào năm 2002, không đưa ra bất cứ xem xét nào khác, từ chối cấp visa cho nam ca sĩ, là lạm dụng "quyền tự quyết".Tòa án chỉ ra rằng dù nam ca sĩ nhập quốc tịch nước ngoài, nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nhưng giờ đây đương sự đã 38 tuổi, được phép cư trú trong nước với tư cách là Hàn kiều, hoàn toàn không có vấn đề gì đặc biệt. Do đó, cần phải áp dụng "nguyên tắc cân bằng-hợp lý" (proportionality) trong trường hợp này.Tháng 1 năm 2002, sau khi được Chính phủ Mỹ cấp quyền công dân, Yoo quyết định từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc để được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi dư luận dấy lên chỉ trích mạnh mẽ, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ra lệnh cấm Yoo nhập cảnh về nước, với lý do lo ngại ảnh hưởng tới "thuần phong mỹ tục".Sau đó, Yoo hoạt động như một ca sĩ, diễn viên tại Trung Quốc. Tới tháng 9 năm 2015, nam ca sĩ tới Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Los Angeles để xin cấp visa dành cho đối tượng Hàn kiều, nhưng bị từ chối, nên đã đâm đơn kiện lên Tòa án.