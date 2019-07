Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống bất ngờ thăm Mỹ

Photo : KBS News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong ngày 10/7 (giờ địa phương) đã đến sân bay quốc tế Washington Dulles (Mỹ). Đây là chuyến thăm Mỹ bất ngờ của ông Kim, với mục đích thảo luận nhiều vấn đề liên quan giữa hai nước, trọng tâm là biện pháp siết chặt xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn và màn hình của Nhật Bản sang Hàn Quốc.Phó Chánh Văn phòng Kim được cho là sẽ thể hiện lập trường của Chính phủ trong việc giải quyết mâu thuẫn Hàn-Nhật bằng con đường ngoại giao, bởi ông Kim là người phù hợp nhất do có nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực ngoại giao và thương mại.Bên cạnh đó, Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống cũng dự kiến sẽ thảo luận về lập trường của Seoul và Washington trước cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa.Cùng thời gian này, Vụ trưởng Kinh tế, ngoại giao song phương thuộc Bộ Ngoại giao Kim Hee-sang cũng đang trong chuyến thăm Mỹ để thảo luận phương án phối hợp với Washington, nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến biện pháp trả đũa của Tokyo.Mặt khác, qua trang mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng thông báo rằng Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell sẽ có chuyến thăm 4 nước, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, từ ngày 11/7 đến 21/7. Ngoại trưởng Pompeo kỳ vọng ông Stilwell sẽ dẫn dắt được các nước đồng minh.Đặc biệt, do đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là Trợ lý Ngoại trưởng của ông Stilwell, nên dư luận đang tập trung sự chú ý về việc ông này sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề ngoại giao.