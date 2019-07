Photo : YONHAP News

Trong phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội ngày 10/7, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trở lại từ quý II năm nay.Phó Thủ tướng Hong giải thích có thể xem hai nguyên nhân khiến kinh tế trở nên khó khăn. Đó là tình hình kinh tế thế giới diễn biến tồi tệ hơn so với dự đoán, cùng với tình hình đầu tư và xuất khẩu trong nước trì trệ. Tiếp đó, ngành công nghiệp chủ lực là chíp bán dẫn, cũng như đầu tư thiết bị, đầu tư xây dựng, đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến điểm chính yếu trong chính sách kinh tế là tập trung thúc đẩy xuất khẩu để đầu tư cá nhân có thể tồn tại được.Mặc dù công nhận việc làm trong ngành sản xuất và việc làm ở độ tuổi 30, 40 tăng trưởng âm, song Phó Thủ tướng cho biết tỷ lệ tuyển dụng và tỷ lệ lao động có việc làm đạt mức cao nhất từ trước đến nay.Về vấn đề này, nghị sĩ Kim Ki-sun của đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã phản bác, cho rằng nếu điều kiện bên ngoài xấu thì kinh tế của Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng ngược lại các nước này lại đang cho thấy sự phát triển hơn bao giờ hết. Nghị sĩ Kim đồng thời chỉ ra rằng chỉ số khởi nghiệp của Hàn Quốc trong năm ngoái đã rớt xuống vị trí thứ 33.Đáp lại, Phó thủ tướng Hong khẳng định chỉ số khởi sự doanh nghiệp của Amway không được sử dụng rộng rãi vì chỉ so sánh 44 quốc gia. Nếu xét theo số liệu thống kê của Tổ chức phát triển khởi nghiệp thế giới, Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 24 trên tổng số 137 nước, là một vị trí không hề thấp so với quốc tế.