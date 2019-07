Cựu Phó Thủ tướng lĩnh án từ vì nhận hối lộ

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 11/7 đã tuyên án 5 năm tù giam với nghị sĩ Choi Kyoung-hwan của đảng đối lập Hàn Quốc tự do, người bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ. Theo Luật công chức, ông Choi đã bị mất chức nghị sĩ do chịu án tù.Ông Choi từng giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye. Ông bị cáo buộc đã nhận hối lộ là khoản tiền chi phí hoạt động đặc biệt của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).Các công tố viên quy kết ông Choi Kyoung-hwan đã nhận một cặp tài liệu, trong đó có chứa 100 triệu won (hơn 85.000 USD) từ một cựu quan chức của Cơ quan tình báo quốc gia. Số tiền này vốn là chi phí hoạt động đặc biệt của NIS.Kết quả điều tra của Viện Kiểm sát cho thấy bị cáo đã nhận khoản tiền trên, để đổi lấy đề nghị là đồng ý với dự thảo ngân sách năm sau mà Cơ quan tình báo quốc gia đề xuất.Ông Choi bác bỏ mọi cáo buộc, nhấn mạnh không có chuyện đã nhận hối lộ ở một địa điểm công khai như vậy. Tuy nhiên, cả Tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất đều tuyên bị cáo có tội.Hội đồng xét xử chỉ ra rằng bị cáo từng giữ quyền hạn có thể can thiệp vào việc lập ngân sách Cơ quan tình báo quốc gia trên cương vị là Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính. Bản thân bị cáo cũng nhận thức được rằng có được khoản tiền này là nhờ sức ảnh hưởng của mình.Ngoài mức án 5 năm tù giam, Tòa án tối cao còn tuyên bị cáo 150 triệu won (hơn 128.000 USD) tiền phạt và 100 triệu won tiền truy thu.