Quốc hội chất vấn Chính phủ về hành động trả đũa của Nhật Bản và chính sách kinh tế

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 10/7 đã mở phiên chất vấn Chính phủ ở lĩnh vực kinh tế. Phe cầm quyền và đối lập đã công kích gay gắt về vấn đề Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, cũng như chính sách kinh tế của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.Nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Baek Jae-hyun cho rằng Chính phủ phải lập đối sách thật quyết liệt, đối phó với khả năng mâu thuẫn về quy chế xuất khẩu sẽ trở thành tranh chấp thương mại. Đặc biệt, không thể loại trừ khả năng Tokyo sẽ áp đặt biện pháp tương tự với các mặt hàng khác mà doanh nghiệp Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào Nhật Bản. Chính phủ cần đối phó một cách chủ động hơn nữa, giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp trong nước.Ngược lại, nghị sĩ Kim Ki-sun của đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ ra rằng "bóng đen" quá khứ đang quay lại phá hủy kinh tế Hàn Quốc. Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã kích động, biến mâu thuẫn lịch sử Hàn-Nhật trở thành cuộc chiến về kinh tế. Nghị sĩ này dự báo các biện pháp trả đũa của Tokyo sẽ gây ra hậu quả về mặt kinh tế vô cùng lớn cho Seoul. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cần đóng vai trò chủ đạo, lập đối sách triệt để hơn nữa.Trong khi đó, nghị sĩ Shin Yong-hyun của đảng Tương lai chính nghĩa chỉ trích đường lối ngoại giao lỏng lẻo, kém hiệu quả của Chính phủ đã dẫn tới vụ việc vừa qua.Mặt khác, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh Quốc hội cần thông qua nhanh dự thảo ngân sách bổ sung của Chính phủ, để hỗ trợ dân sinh và hồi phục kinh tế. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do yêu cầu Chính phủ điều chỉnh chính sách kinh tế hiện nay, cụ thể là chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo. Đảng Tương lai chính nghĩa thì nhấn mạnh rằng việc Chính phủ nâng lương tối thiểu một cách đột ngột, áp dụng một cách đồng nhất chế độ tuần làm việc 52 giờ mà không xét tới đặc thù từng ngành nghề, đang dẫn tới nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế đất nước, thay vì tạo ra việc làm và nâng cao thu nhập người dân.