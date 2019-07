FDI trong nửa đầu năm giảm 45%

Photo : YONHAP News

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào kinh tế Hàn Quốc giảm mạnh do chịu tác động của xu thế thu hẹp đầu tư toàn cầu. Đặc biệt, kim ngạch đầu tư của Nhật Bản đã giảm tới 51,2%.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Năm (11/7) cho biết tổng lượng FDI khai báo trong nửa đầu năm nay đạt 9,87 tỷ USD, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tổng lượng đầu tư trên thực tế giảm tới 45,2%, tương đương 5,61 tỷ USD.Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích tổng lượng đầu tư khai báo và thực thế vẫn cao hơn mức bình quân 10 năm, duy trì được xu thế tăng về mặt lâu dài.Xét theo từng khu vực, đầu tư của Nhật Bản vào Hàn Quốc theo khai báo đạt 540 triệu USD, giảm tới 38.5%, nhưng theo thực thế giảm tới 51,2%, còn 330 triệu USD. Nguyên nhân được phân tích là do Nhật Bản phải tập trung đầu tư trong nước để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, và một phần có khả năng là do biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao sang Hàn Quốc gần đây.Đặc biệt, bất chấp sự lan rộng của tư tưởng "nước Mỹ trên hết", nhà đầu tư Mỹ vẫn tiếp tục đầu tư vào Hàn Quốc, với tổng lượng đầu tư khai báo tăng 3,1%, đạt 3,11 tỷ USD, và thực tế giảm 65,8%, đạt 630 triệu USD.Đầu tư từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng giảm 41,5% (mức khai báo) và 12,8% (thực tế); từ Trung Quốc giảm 86,3% (mức khai báo) và 90% (thực tế), do tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.