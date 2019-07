Quyết định lương tối thiểu năm sau là 8.590 won

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu ngày 12/7 đã tổ chức cuộc họp toàn thể lần thứ 13, quyết định mức lương tối thiểu cho năm sau là 8.590 won (7,3 USD), tăng 2,87%, tương đương 240 won (0,2 USD), so với mức hiện tại.Ủy ban lương tối thiểu đã tiến hành biểu quyết hai phương án là 8.590 won (7,3 USD) theo đề xuất của giới chủ, và 8.880 won (7,55 USD) do giới lao động đề nghị. Kết quả là đề xuất của giới chủ nhận được 15 phiếu, đề xuất của giới lao động nhận được 11 phiếu, và 1 phiếu trống.Cuộc họp của Ủy ban lương tối thiểu kéo dài 13 tiếng đồng hồ, từ 4 giời 30 phút chiều 11/7 đến 5 giờ 30 phút sáng ngày 12/7.Như vậy, đây là lần đầu tiên, tỷ lệ tăng lương tối thiểu ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, kể từ mức tăng 2,8% vào năm 2010. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu trong năm 2018 là 16,4% và trong năm nay đạt 10,9%. Theo đó, khả năng lương tối thiểu được tăng lên mức 10.000 won (8,49 USD) vào năm 2022, năm cuối của nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm, sẽ khó có thể trở thành hiện thực.Giới lao động đã phản đối gay gắt kết quả trên. Đại diện của Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cho rằng "thảm kịch lương tối thiểu đã xảy ra", và nhận định với tình trạng này, khả năng tăng lương tối thiểu lên mức 10.000 won trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in xem như không thể thực hiện được.Tổng liên đoàn lao động Dân chủ cũng chỉ trích cho rằng quyết định là đi ngược lại với tinh thần về "thời đại mức lương tối thiểu 10.000 won/giờ". Tổ chức này khẳng định sẽ đấu tranh tới cùng để phản đối, như tiến hành đình công.Trong khi đó, giới doanh nghiệp bày tỏ lập trường hoan nghênh quyết định lần này. Các ủy viên đại diện giới chủ nhận định đây là một lựa chọn bắt buộc nhằm giảm bớt những yếu tố tác động xấu do mức lương tối thiểu tăng quá cao. Đồng thời, kỳ vọng điều này sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể giảm được khó khăn phần nào.Ủy ban lương tối thiểu ngày 12/7 dự kiến trình phương án lương tối thiểu năm sau lên Bộ Tuyển dụng và lao động. Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động phải tiến hành đăng công báo mức lương tối thiểu năm sau cho đến trước ngày 5/8. Theo đó, mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1 năm tới. Nếu cả giới chủ và giới lao động cùng có kiến nghị, và Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động nhận định có lý do kiến nghị chính đáng, thì sẽ yêu cầu Ủy ban lương tối thiểu thẩm định lại.