Dự báo xuất khẩu và đầu tư tiếp tục đình trệ

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/7 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 7", trong đó nhận định các điều kiện đối ngoại đang ngày một xấu đi, như bất ổn đàm phán thương mại Mỹ-Trung, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, ngành công nghiệp chế tạo tiếp tục đình trệ. Chính phủ dự báo tiêu dùng trong nước vẫn duy trì được xu hướng tăng, nhưng xuất khẩu và đầu tư sẽ còn tiếp tục đình trệ.Cụ thể, chỉ số bán lẻ, một chỉ số về tiêu dùng, đã chuyển sang xu hướng tăng trong tháng 5, nhưng đầu tư thiết bị giảm 8,2%, đầu tư xây dựng giảm 0,3% so với tháng trước. Trong tháng 6, xuất khẩu giảm 13,5% so với một năm trước, 7 tháng giảm liên tiếp, được phân tích là bởi sự điều chỉnh giá thành chíp bán dẫn diễn ra nhanh hơn dự đoán từ thị trường, kinh tế thế giới, trong đó có Trung Quốc, tăng trưởng chậm.Giá tiêu dùng tháng 6 chỉ tăng 0,7% so với một năm trước. Ở lĩnh vực tuyển dụng, lao động có việc làm tăng 280.000 người so với một năm trước, tập trung ở lĩnh vực dịch vụ. Ở thị trường tài chính trong nước, giá cổ phiếu tăng trong khi tỷ giá hối đoái giảm.Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ dốc toàn lực để quản lý rủi ro, như việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao, hối thúc Quốc hội thông qua nhanh dự thảo ngân sách bổ sung và chuẩn bị sẵn sàng cho việc giải ngân, xúc tiến nhanh các bài toán về thúc đẩy đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng được đề ra trong Phương hướng chính sách nửa cuối năm 2019.