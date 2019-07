Giá xuất nhập khẩu tháng 6 đồng loạt giảm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/7 công bố báo cáo "Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 6 năm 2019". Trong tháng trước, giá xuất khẩu đã giảm 2,1% so với tháng 5, do ảnh hưởng của sự sụt giảm tỷ giá won-USD. Như vậy, giá xuất khẩu đã quay lại xu hướng giảm sau 5 tháng, bắt đầu từ tháng 1 với mức giảm 1,4%. Nếu so với tháng 6 năm ngoái, giá xuất khẩu đã giảm 2,5%.Tỷ giá won-USD đã giảm 0,6%, từ mức 1.183,29 won đổi 1 USD, xuống còn 1.175,62 won đổi 1 USD, được phân tích đã tác động tới xu hướng giảm của giá xuất khẩu. Đặc biệt, mặt hàng than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 8,3%, thiết bị điện tử, quang học giảm 2%. Giá xuất khẩu bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, giảm 5,3% so với tháng trước, tiếp tục xu hướng giảm 11 tháng liên tiếp.Trong khi đó, giá nhập khẩu cũng giảm 3,5% so với tháng 5, quay trở lại xu hướng giảm sau 5 tháng kể từ lần giảm 0,2% tháng 1 năm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, giá nhập khẩu giảm 0,4%. Xu hướng giảm được phân tích là do giá dầu mỏ quốc tế vẫn ở mức thấp. Giá dầu Dubai tháng 6 đạt 61,78 USD/thùng, giảm 11% so với tháng 5 là 69,38 USD/thùng. Giá nguyên vật liệu giảm 6,9% so với tháng 5, giá hàng hoá sản xuất và hàng hóa tiêu dùng giảm lần lượt 0,4% và 0,7%. Giá dầu thô giảm 11,5%, giá chíp bán dẫn hệ thống giảm 3,5%.Nếu không tính đến tác động của tỷ giá, chỉ tính theo tiền tệ ở thời điểm ký kết hợp đồng, giá xuất khẩu giảm 1,5%, giá nhập khẩu giảm 3%.Một quan chức BOK nhận định do giá chíp bán dẫn hồi phục chậm, giá dầu quốc tế tiếp tục giảm trong tháng trước, đã khiến cả giá xuất khẩu và giá nhập khẩu đồng loạt giảm trong tháng 6.