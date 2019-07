Chính giới phản ứng về mức lương tối thiểu năm sau

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 12/7 lên tiếng hoan nghênh việc Ủy ban lương tối thiểu cùng ngày công bố nâng lương tối thiểu năm sau lên 8.590 won (7,3 USD), tức tăng 2,87% so với năm nay.Phát ngôn viên đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-sik đánh giá mức lương tối thiểu năm 2020 đã phản ánh được đề nghị điều chỉnh tốc độ tăng lương tối thiểu từ các tầng lớp trong xã hội, thể hiện quyết tâm cùng hợp sức đối phó với tình hình kinh tế khó khăn của giới doanh nghiệp và người lao động. Cùng với đó, đảng cầm quyền cam kết nỗ lực hết sức để bảo hộ cho các tầng lớp yếu thế, có mức lương thấp trong xã hội.Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Tương lai chính nghĩa Chae Yi-bae cũng hoan nghênh việc Ủy ban lương tối thiểu đã đạt được nhất trí về phương án lương cho năm sau, đồng thời bày tỏ vui mừng về sự điều chỉnh tốc độ tăng lương tối thiểu lần này.Trong khi đó, phát ngôn viên đảng Hoà bình dân chủ Park Joo-hyun đánh giá đây là một mức lương tối thiểu phù hợp.Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội, yêu cầu Ủy ban lương tối thiểu tái thẩm định. Đại diện tại Quốc Hội của đảng này, bà Na Kyung-won, cho rằng mức lương tối thiểu năm sau là một cú sốc, gây khó khăn cho thị trường một lần nữa. Đảng này yêu cầu Ủy ban lương tối thiểu đóng băng lương tối thiểu năm sau.Chủ tịch Ủy ban Môi trường và lao động thuộc Quốc hội Kim Hak-yong, một nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do, bày tỏ lấy làm tiếc vì Ủy ban lương tối thiểu đã không chấp thuận yêu cầu đóng băng lương tối thiểu của giới doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương.Về phần mình, đảng Công lý lên tiếng phản đối vì mức tăng lương tối thiểu năm sau quá thấp, quay lưng lại với những khó khăn của người lao động. Đảng này cho rằng Tổng thống Moon Jae-in phải đưa ra lập trường vì đã không giữ đúng cam kết tranh cử là nâng lương tối thiểu lên 10.000 won (8,5 USD).