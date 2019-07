Giá cổ phiếu của doanh nghiệp chíp bán dẫn tăng

Photo : KBS News

Bất chấp biện pháp hạn chế xuất khẩu mặt hàng vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản sang Hàn Quốc, cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn như hãng điện tử Samsung và SK Hynix đều cho thấy xu thế tăng nhiều ngày liên tiếp. Đặc biệt, nhà đầu tư người nước ngoài đã 13 ngày liên tiếp mua ròng cổ phiếu của Samsung.Giá cổ phiếu của Samsung và Hynix trong ngày 11/7 tăng lần lượt 1,43% và 3,57%. Trong đó, nhà đầu tư ngoại mua vào lần lượt 180 tỷ won (gần 153 triệu USD) và 75 tỷ won (67,7 triệu USD). Kể từ sau khi Tokyo công bố biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu với Seoul vào ngày 1/7, người nước ngoài ước tính đã mua vào 820 tỷ won (gần 697 triệu USD) cổ phiếu của hai công ty này. Nguyên nhân được cho là do kỳ vọng giá chíp bán dẫn sẽ tăng.Lượng hàng tồn kho chíp bán dẫn của Samsung và Hynix tính đến tháng 3 vừa qua tăng khoảng 4.000 tỷ won (gần 3,4 tỷ USD) so với một năm trước. Nếu tình hình sản xuất giảm do thiếu vật liệu khiến hàng tồn kho giảm thì giá của chíp bán dẫn sẽ tăng. Trên thực tế, giá chip bán dẫn DRAM và bộ nhớ flash dạng NAND gần đây đã quay lại xu thế tăng. Cùng với đó, nhu cầu về bộ nhớ flash dạng NAND được dùng chủ yếu cho điện thoại di động, cũng tăng cao.Vấn đề là thời điểm Nhật Bản ngừng biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao. Trong bối cảnh nguồn tồn kho đang dần cạn kiệt, cổ phiếu của các doanh nghiệp bán dẫn sẽ tiếp tục xu thế tăng. Tuy nhiên, tình hình không thể đảm bảo được nếu như biện pháp hạn chế của Tokyo kéo dài cho tới khi các doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. Do dó, dưới góc nhìn của thị trường, biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản khó có thể kéo dài lâu, gây ảnh hưởng đến chiến lược lâu dài của doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn.