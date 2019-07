Giới chức Hàn-Nhật lần đầu họp về vấn đề quy chế xuất khẩu

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 12/7, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc thảo luận song phương đầu tiên về việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Seoul.Tham dự cuộc họp kín tại Tokyo, phía Hàn Quốc có hai quan chức phụ trách về An ninh thương mại và Thương mại khu vực Đông Bắc Á thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Ngoài ra, còn có hai Tùy viên thương mại thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo tham dự. Phía Nhật Bản cũng cử hai quan chức phụ trách về Quản lý thương mại và Quản lý an toàn và an ninh thương mại thuộc Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp nước này.Trước đó, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 11/7 cho biết, mỗi bên sẽ cử 5 quan chức cấp chuyên viên tham dự. Tuy nhiên, vào đêm cùng ngày, Nhật Bản bất ngờ thông báo chỉ có hai quan chức tham dự, và gọi đây là một "buổi giới thiệu", làm giảm tính chất của cuộc tiếp xúc.Mặc dù vậy, Seoul vẫn chủ trương thảo luận sâu với Tokyo về vấn đề quy chế xuất khẩu. Tuy nhiên, Nhật Bản được cho là sẽ chỉ biện minh về tính chính đáng trong hành động của mình, mà không giải thích cụ thể về "những vấn đề không phù hợp trong quản lý xuất khẩu" tại Hàn Quốc mà nước này nêu ra trước đó. Theo đó, giới phân tích nhận định, nhiều khả năng trong cuộc tiếp xúc này, hai bên chỉ dừng lại ở mức xác định lập trường của đối phương.Báo Sankei, một tờ báo theo khuynh hướng bảo thủ của Nhật Bản, trên trang nhất ngày 12/7 đăng bài viết cho biết Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phân tích về tình hình quản lý xuất khẩu các vật tư chiến lược của Hàn Quốc, dự kiến sẽ sắp xếp lại các hạng mục đáng lo ngại để truyền đạt với Seoul.Trước đó, tờ báo này viện dẫn một tài liệu đã được công bố từ hai tháng trước, cho biết doanh nghiệp Hàn Quốc đã xuất khẩu các vật tư có thể sử dụng vào sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt cho một số quốc gia có khuynh hướng thân Bắc Triều Tiên như I-ran và Xy-ri.