Tổng thống xin lỗi vì không giữ đúng cam kết nâng lương tối thiểu

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ lấy làm tiếc và xin lỗi về việc không đạt được cam kết tranh cử là nâng lương tối thiểu lên 10.000 won (8,5 USD) trong ba năm đầu cầm quyền. Trước đó, vào ngày 12/7, Ủy ban lương tối thiểu đã quyết định mức lương tối thiểu năm sau là 8.590 won (7,5 USD). Tuy nhiên, Tổng thống chỉ thị Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính chuẩn bị đối sách bổ sung một cách kỹ lưỡng.Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Kim Sang-jo công bố lập trường trên của Tổng thống trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/7. Mặt khác, ông Kim cũng đề cập đến những ảnh hưởng tích cực, và tiêu cực từ việc nâng lương tối thiểu, một điều khá hiếm thấy.Chánh Văn phòng Kim đánh giá đường lối nâng lương tối thiểu trong hai năm qua của Chính phủ đã gây ra gánh nặng lớn đến các doanh nghiệp nhỏ, giới tiểu thương, làm dấy lên mâu thuẫn trong xã hội. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống khẳng định sẽ không xóa bỏ chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo.Ông Kim giải thích, chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo là sự tổng hợp từ nhiều chính sách đa dạng, không chỉ dừng ở việc nâng lương tối thiểu. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ những người lao động thu nhập thấp bằng cách tăng cường mạng lưới an sinh xã hội, giảm các chi phí sinh hoạt cho người dân.Mặc dù Phủ Tổng thống cam kết sẽ phản ánh đối sách bổ sung vào dự thảo sửa đổi luật thuế và dự thảo ngân sách năm sau, nhưng dự kiến điều này sẽ không dễ dàng do phe đối lập đang hối thúc Chính phủ xóa bỏ chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo.