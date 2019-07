Ký kết thỏa thuận thành lập Trung tâm di sản tư liệu quốc tế Hàn-UNESCO

Photo : YONHAP News

Cơ quan lưu trữ quốc gia thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 14/7 cho biết Đại sứ Hàn Quốc tại Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Lee Byong-hyun và Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã ký kết "Hiệp định thành lập Trung tâm di sản tư liệu quốc tế (ICDH) Hàn-UNESCO", tại trụ sở của UNESCO ở Pari, Pháp vào ngày12/7 vừa qua (giờ địa phương).Hiệp định có nội dung cam kết hợp tác hỗ trợ giữa Hàn Quốc với UNESCO về việc xác định chức năng, vai trò, nhân lực và tài chính của Trung tâm di sản tư liệu quốc tế, đặt tại thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong), được nhất trí tại cuộc họp toàn thể lần thứ 39 của UNESCO vào tháng 11 năm 2017.Theo thỏa thuận, Trung tâm di sản tư liệu quốc tế có nhiệm vụ phát triển nghiên cứu, đào tạo, phát triển chính sách, quản lý các tư liệu được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Cụ thể là nghiên cứu và phát triển các chính sách liên quan đến bảo tồn di sản tư liệu thế giới; phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp theo từng quốc gia, tập trung vào các nước đang phát triển; quảng bá dự án và thành quả dự án di sản tư liệu thế giới; quản lý di sản tư liệu thế giới sau khi được công nhận.Bộ Hành chính và an toàn sẽ tài trợ chi phí vận hành, Cơ quan lưu trữ quốc gia đảm trách việc vận hành, và chính quyền thành phố Cheongju cung cấp đất và tòa nhà trung tâm. Ban lãnh đạo của trung tâm sẽ gồm có 10 người, trong đó có hai người thuộc Chính phủ, một người thuộc UNESCO, một người thuộc trung tâm và hai người đến từ các cơ quan liên quan.Trung tâm di sản tư liệu quốc tế là một trong số hơn 100 cơ quan trực thuộc "Loại II" của UNESCO. Khác với cơ quan trực thuộc "Loại I" được UNESCO trực tiếp tài trợ kinh phí vận hành, cơ quan trực thuộc "Loại II" sẽ do quốc gia quản lý tự lo kinh phí, phụ trách vận hành dưới sự tư vấn của UNESCO. Trung tâm di sản tư liệu quốc tế đặt tại Hàn Quốc lần này là cơ quan trực thuộc "Loại II" thứ 5 của UNESCO ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.Cơ quan lưu trữ quốc gia có kế hoạch sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập trung tâm trong năm nay, và tiến hành hợp tác với chính quyền thành phố Cheongju để xây dựng tòa nhà trung tâm cho đến cuối năm sau.Giám đốc Cơ quan lưu trữ quốc gia Lee So-yeon kỳ vọng việc thành lập Trung tâm di sản tư liệu quốc tế lần này sẽ giúp nâng cao vị thế của Hàn Quốc với tư cách là một nước tiên tiến, tạo được tầm ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực bảo tồn tư liệu trên toàn thế giới.