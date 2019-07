Hội đồng bảo an nêu nhiều trường hợp hàng bị cấm vận được đưa từ Nhật Bản sang miền Bắc

Photo : KBS News

Qua 10 báo cáo được nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên gửi lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc từ năm 2010 cho đến nay, đã phát hiện hàng loạt các trường hợp Nhật Bản xuất khẩu các mặt hàng nằm trong danh sách trừng phạt sang Bắc Triều Tiên,Cụ thể, vào thời điểm miền Bắc phóng thử tên lửa hạm đối hạm vào tháng 2 năm 2015, ra-đa của tàu hải quân gắn tên lửa của Bắc Triều Tiên được xác định có xuất xứ Nhật Bản. Camera và thiết bị nhận tín hiệu radio trên máy bay mini không người lái của miền Bắc rơi tại đảo Baengnyeong (nằm ở vùng biển Tây Hàn Quốc) vào tháng 3 năm 2014 cũng được xác định là hàng Nhật Bản. Camera và động cơ của máy bay mini không người lái của Bắc Triều Tiên phát hiện tại thành phố Samcheok và thành phố Paju (đều thuộc tỉnh Gangwon) cũng được cho là có đến 5 phụ kiện có xuất xứ Nhật Bản. Cần trục dùng để vận chuyển bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 được Bắc Triều Tiên phóng hai lần vào năm 2017 cũng được xác định là sản xuất tại Nhật Bản.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhận định các mặt hàng xa xỉ thuộc danh sách đen cấm vận đã được đưa vào miền Bắc với số lượng lớn, như 18 chiếc xe thuộc dòng xe cao cấp của Mecerdes Benz và Lexus, hay thuốc lá được nhập khẩu từ Nhật Bản qua đường Trung Quốc. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 7.000 máy tính được đưa từ Nhật Bản sang miền Bắc.Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận miền Bắc, gồm có 8 người đến từ các nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an và các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Nhóm này mỗi năm sẽ trình báo cáo các trường hợp vi phạm lệnh cấm vận miền Bắc lên Hội đồng bảo an.