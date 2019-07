71% doanh nghiệp không tuyển đủ nhân viên trong nửa đầu năm nay

Photo : YONHAP News

Một kết quả khảo sát cho thấy 7 trên 10 doanh nghiệp Hàn Quốc không tuyển dụng đủ số lượng nhân viên mới trong nửa đầu năm nay theo đúng kế hoạch.Trang web chuyên kết nối việc làm "Saramin" của Hàn Quốc ngày 15/7 công bố kết quả khảo sát tiến hành với 771 doanh nghiệp trong nước. Trong đó, có 71% doanh nghiệp trả lời "đã không thể tuyển dụng nhân viên theo kế hoạch ban đầu", cao hơn 11,6% so với kết quả khảo sát tương tự năm 2017.Trong đó, 67,2% doanh nghiệp nêu lý do không thể tuyển dụng như mục tiêu đề ra là "không có nhân tài thích hợp", chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp đó là các lý do "quá ít ứng viên phỏng vấn" (33,8%), "ứng cử viên không đạt yêu cầu" (29,1%), "ứng cử viên đỗ phỏng vấn nhưng không đi làm" (20,6%), "vào làm không được bao lâu thì nghỉ việc" (16,9%).67,6% doanh nghiệp được khảo sát cho biết gặp khó khăn thường trực về vấn đề tìm người, trong đó có 48,6% nhận định tình hình tìm người năm nay còn khó khăn hơn năm trước. Trong số các lý do khó tìm người, có 46,8% doanh nghiệp chọn lý do là "quy mô công ty nhỏ", 38,2% chọn lý do "công ty ít tên tuổi", 36,1% trả lời lý do là "mức lương thấp".