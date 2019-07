Chỉ số lòng tin doanh nghiệp chế tạo giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Theo kết quả điều tra đối với hơn 2.300 doanh nghiệp chế tạo trên cả nước của Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) công bố vào ngày 15/7, chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI) quý III năm nay của Hàn Quốc đạt 73 điểm, giảm tới 14 điểm so với quý trước.BSI là chỉ số về tình hình nền kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp, nếu dưới mức tiêu chuẩn 100 điểm, có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan.Chỉ số BSI của doanh nghiệp xuất khẩu đạt 88 điểm, doanh nghiệp tiêu thụ nội địa là 70 điểm, giảm lần lượt 12 điểm và 14 điểm so với quý trước. Theo ngành nghề, chỉ có duy nhất ngành y học chính xác là cao hơn ngưỡng chuẩn, đạt 117 điểm, doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, đóng tàu và phụ tùng đạt 100 điểm, tất cả các ngành còn lại đều dưới 100 điểm.Đặc biệt, trong số các ngành chủ lực, ngành ô tô và phụ tùng ô tô đạt 61 điểm, thép đạt 64 điểm, thiết bị điện 66 điểm, máy móc 73 điểm, lọc dầu và hóa dầu đạt 75 điểm, cho thấy các doanh nghiệp nhận định bi quan về nền kinh tế trong quý III.Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) giải thích xuất khẩu đã giảm 7 tháng liên tiếp, động lực tăng trưởng toàn ngành công nghiệp và nền kinh tế đang yếu dần. Thêm vào đó là mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung kéo dài khiến doanh nghiệp càng thêm bi quan.Mặt khác, có 54,3% doanh nghiệp nêu ý kiến rằng vướng mắc lớn nhất hiện nay là sự sụt giảm doanh thu do kinh tế trong và ngoài nước đình trệ, 27,9% chọn khó khăn lớn nhất là sự gia tăng chi phí, như tiền lương cho người lao động.60,6% doanh nghiệp nhận định sẽ không thể đạt được mục tiêu kinh doanh trong nửa đầu năm, trong đó có 84,9% nêu ra lý do là tiêu thụ nội địa đình trệ kéo dài.