Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 15/7 (giờ địa phương) sau khi thăm Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ, ông Yang Jeong-cheol, Giám đốc Viện nghiên cứu Dân chủ, một tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, nhận định: đã đến lúc quốc gia và người dân, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, một lòng đoàn kết với nhau để đối phó với vấn đề liên quan đến mâu thuẫn Hàn-Nhật.Mặc dù mục đích chuyến thăm Mỹ của Giám đốc Yang là nhằm thảo luận phương án hợp tác chính sách với CSIS, song ông cũng không quên đề cập đến vấn đề nóng hiện nay là mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật. Giám đốc Yang khẳng định nước nào đánh giá thấp lòng yêu nước của người dân Hàn Quốc, thì nước đó sẽ phải hứng chịu thất bại nặng nề. Cùng với đó, ông Yang nhận định thời điểm hiện tại là vô cùng quan trọng để các đảng phái đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, hợp sức cùng nhau vượt qua khó khăn.Tuy nhiên, Giám đốc Viện nghiên cứu Dân chủ của đảng cầm quyền đã tránh đề cập trực tiếp về vai trò "hòa giải" của Mỹ, mà chỉ cho rằng cần có sự can thiệp của Washington trong mối quan hệ căng thẳng giữa Seoul và Tokyo.Mặt khác, sau chuyến thăm Mỹ của Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong và Giám đốc Viện nghiên cứu Dân chủ Yang Jeong-cheol, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee cũng đang lên kế hoạch thăm Mỹ.