Gần một nửa dân số miền Bắc bị suy dinh dưỡng

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 16/7 đưa tin: trong "Báo cáo thường niên về tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2019" do 5 tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc như Tổ chức Lương thực và nông nghiệp (FAO) và Chương trình lương thực thế giới (WFP) phối hợp thực hiện, có đến 47,8% dân số Bắc Triều Tiên (tương đương 12,2 triệu người) đang bị suy dinh dưỡng. Báo cáo được công bố ngày 15/7.So với kết quả báo cáo của một năm trước, tình trạng suy dinh dưỡng của người dân miền Bắc đã xấu hơn rất nhiều. Báo cáo thường niên năm ngoái cho biết trong khoảng từ 2015 đến năm 2017, có khoảng 11 triệu người, tương ứng với 43% dân số của miền Bắc, bị suy dinh dưỡng.Theo đó, chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, tỷ lệ dân số Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng đã tăng vọt. Tỷ lệ này trong khoảng từ năm 2004 đến năm 2006 là 35,4%.Ngoài ra, trong báo cáo năm nay, những nước có tỷ lệ người dân bị suy dinh dưỡng lớn hơn miền Bắc là Cộng hòa Trung Phi (59,6%), Zimbabwe (51,3%) và Haiti (49,3%).Cùng với đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi có cân nặng thấp ở miền Bắc là 2,5% và tỷ lệ trẻ em chậm phát triển 19,1%.Hàn Quốc được xếp vào nhóm quốc gia có tỷ lệ dân số thiếu dinh dưỡng ở mức dưới 2,5%.