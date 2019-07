Mức lương của thanh niên với công việc đầu tiên tăng nhẹ

Photo : YONHAP News

Theo khảo sát của Cục thống kê quốc gia tiến hành hồi tháng 5, số thanh niên được nhận mức lương trong khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu won (từ gần 1.300 đến 1.700 USD) ở nơi làm đầu tiên đạt 34,1%, tăng 0,3% so với một năm trước. Trong khi đó, 27,7% thanh niên nhận mức lương trong khoảng từ 1 triệu đến 1,5 triệu won (850 đến gần 1.300 USD), giảm 3,4%. Thanh niên nhận mức lương từ 500.000 won đến 1 triệu won (gần 430 đến 850 USD) chiếm 12,1%, giảm 1%.Nếu lấy mức lương 1,5 triệu won làm tiêu chuẩn, thì số thanh niên được nhận trên mức lương này đã tăng nhẹ, từ 51,1% lên 54,7%. Điều này được phân tích là bởi ảnh hưởng từ lương tối thiểu tăng và vật giá gia tăng.Thanh niên mất bình quân 10,8 tháng để xin được việc làm đầu tiên, tăng 0,1 tháng so với kết quả khảo sát năm ngoái. Người có trình độ trên đại học mất bình quân 8 tháng, trong khi người trình độ trung học phổ thông trở xuống mất gần gấp đôi thời gian, là 15,8 tháng.Tuy nhiên, thời gian làm việc bình quân ở chỗ làm đầu tiên của thanh niên là 17,3 tháng, giảm 0,6 tháng so với năm trước. 33% trả lời vẫn đang tiếp tục làm việc ở chỗ làm đầu tiên, giảm 4,2%.Trong số các lý do khiến thanh niên rời bỏ nơi làm việc đầu tiên, lý do không hài lòng về điều kiện làm việc (như trợ cấp, thời gian làm việc) chiếm nhiều nhất, sau đó là các lý do cá nhân (như kết hôn, sức khỏe), lý do hết thời hạn hợp đồng. Điều này cho thấy nhiều thanh niên không xin được việc làm ưng ý ngay từ lần đầu tiên, hoặc chỉ có ý định làm việc tạm thời, bán thời gian.Tỷ lệ thanh niên tham gia hoạt động kinh tế là 48,4%, tăng 0,7%. Tỷ lệ tuyển dụng ở thanh niên đạt 43,6%, tăng 0,9%.