Báo Mỹ nhận định Nhật Bản lợi dụng an ninh quốc gia, cản trở thương mại tự do

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York của Mỹ ngày 15/7 (giờ địa phương) đăng một bài viết với nhan đề "Nhật Bản đang làm theo Tổng thống Trump, lợi dụng vấn đề thương mại với Hàn Quốc".Bài báo chỉ ra rằng Nhật Bản đang siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc với lý do hết sức mơ hồ đó là "lo ngại đến an ninh quốc gia".Tờ báo nhắc lại việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng phát biểu "kinh tế mở cửa và tự do là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng toàn cầu" trước lãnh đạo thượng đỉnh các nước G20 tại Osaka vào cuối tháng trước. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng tích cực thể hiện sự ủng hộ về việc duy trì trật tự thương mại toàn cầu, vốn đang bị rạn nứt do các động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, Thủ tướng Abe đã nêu ra nghi ngờ rất mơ hồ về vấn đề an ninh quốc gia, để rồi hạn chế Hàn Quốc tiếp cận các vật liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp điện tử, không khác nào một cú đánh mạnh vào thương mại tự do. Đặc biệt, bài báo ví Nhật Bản đã gia nhập vào hàng ngũ các nước lợi dụng vấn đề an ninh quốc gia để làm cái cớ cản trở thương mại, gồm có Mỹ và Nga.Giới nghiên cứu lo ngại việc các nước thường xuyên viện cớ an ninh quốc gia trong vấn đề thương mại sẽ có thể phá hủy hoàn toàn hệ thống thương mại quốc tế.