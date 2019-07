Nghị sĩ Hàn-Mỹ-Nhật sắp họp kín tại Washington

Photo : KBS News

Các nghị sĩ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ họp kín tại Washington vào ngày 26/7 tới, thảo luận về việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.Tham dự cuộc họp, phía Hàn Quốc có cựu Chủ tịch Quốc Chung Sye-kyun, nghị sĩ Lee Soo-hyuk của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, nghị sĩ Kim Se-yeon của đảng Hàn Quốc tự do và nghị sĩ Lee Sang-don của đảng Tương lai chính nghĩa. Ngoài ra, mỗi đảng cử thêm một nghị sĩ thuộc Diễn đàn ngoại giao nghị sĩ Hàn-Mỹ.Trong khi đó, phía Nhật Bản cử 8 nghị sĩ tham dự, do nghị sĩ độc lập Masaharu Nakagawa thuộc Hạ viện và Thượng nghị sĩ hai khóa Kuniko Inoguchi thuộc đảng cầm quyền Dân chủ tự do, làm đồng trưởng đoàn.Phía Mỹ cử 4 thành viên, trong đó có Hạ nghị sĩ Mark Takano, tham dự cuộc họp.Một quan chức Quốc hội Hàn Quốc cho biết lịch trình cuộc họp trên vẫn chưa được quyết định chính thức, có thể thay đổi một chút về thành phần tham dự.