Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Tajikistan

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 15/7 (giờ địa phương) đã có buổi gặp mặt và tiệc tối cùng các kiều bào sống ở Tajikistan, tại một khách sạn ở thủ đô Dushanbe.Tại đây, Thủ tướng cam kết sẽ không để các nước có ấn tượng không tốt về tình hình an ninh và xã hội bất an của Hàn Quốc. Thủ tướng một mặt thừa nhận Hàn Quốc có nhiều yếu tố bất ổn về an ninh, song nhấn mạnh gần đây tình hình đã thay đổi, căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam-Bắc đã giảm đi đáng kể, các bên đang bước sang giai đoạn thảo luận phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Đây là lần đầu tiên một, Thủ tướng Hàn Quốc đến thăm Tajikistan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Thủ tướng Lee khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sau khi khắc phục được những khó khăn của thời kỳ chiến tranh lạnh, giờ đây Tajikistan đã có đầy đủ tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai.Thủ tướng kỳ vọng Tajikistan nhanh chóng ổn định kinh tế, thường xuyên giao lưu hợp tác với Hàn Quốc, nhằm phát triển hơn nữa quan hệ song phương. Thủ tướng cam kết sẽ xây dựng đất nước Hàn Quốc vững mạnh, tạo động lực cho các kiều bào an tâm công hiến, tích cực hoạt động, để trở thành chiếc cầu nối giữa Tajikistan với Hàn Quốc.Đáp lại, Chủ tịch Hội người Hàn tại Tajikistan Park In-kyu khẳng định Hàn Quốc là nước giành được độc lập từ đế quốc Nhật, vượt qua khó khăn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), có được nền dân chủ và đạt được sự tăng trưởng kinh tế vượt bật chỉ trong nửa thế kỷ, là một tấm gương để Tajikistan học hỏi.Tham gia buổi gặp mặt, ngoài Chủ tịch Hội người Hàn tại Tajikistan, còn có Chủ tịch Hiệp hội người gốc Hàn Kim Viktor cùng 30 đại diện kiều bào và người gốc Hàn.Thủ tướng Lee Nak-yon đang trong chuyến công du 4 nước Bangladesh, Tajikistan, Kyrgyzstan và Qatar. Sau khi có có cuộc gặp với Thủ tướng Tajikistan, ngày 17/6, Thủ tướng sẽ di chuyển đến Kyrgyzstan.