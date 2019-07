Photo : KBS News

Tờ thời báo New York của Mỹ đưa tin về con đường Bắc Triều Tiên nhập khẩu xe limousine cao cấp cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, vốn là một điều bí ẩn suốt thời gian qua.Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc xếp loại xe limousine cao cấp là một mặt hàng xa xỉ phẩm, cấm xuất khẩu sang miền Bắc. Tại các Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra năm ngoái tại Singapore và năm nay tại Hà Nội, Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã xuất hiện trên chiếc xe Mercedes Benz và Lexus LX 570, những mặt hàng bị cấm.Tờ thời báo New York cho biết những chiếc xe nhập khẩu này đã được vận chuyển qua 5 quốc gia khác nhau.Trước tiên, vào tháng 6 năm ngoái, hai chiếc xe Benz, mỗi chiếc trị giá 500.000 USD, đã được chất lên container ở cảng Rotterdam của Hà Lan. Sau ba tháng, chiếc container này tiếp tục đi qua Trung Quốc và Nhật Bản, sau đó tới cảng Busan của Hàn Quốc.Tại đây, xe ô tô được chuyển sang một container hàng hóa mang quốc tịch Togo, được chuyển tiếp tới Nga và mất dấu ở đây. Tờ thời báo New York phỏng đoán những chiếc xe ô tô này được chuyển tới miền Bắc bằng đường hàng không.Trên thực tế, chiếc xe Benz nói trên đã được nhìn thấy ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 1 năm nay, và cũng xuất hiện trong bức ảnh tham dự sự kiện của Chủ tịch Kim Jong-un.Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho biết Trung Quốc và Singapore đã đề nghị xác định số hiệu của chiếc xe này. Singapore còn trực tiếp đề nghị miền Bắc cung cấp thông tin nhưng nước này từ chối tiết lộ.