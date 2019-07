Nhật Bản cho phép tàu chở hàng nghi vi phạm cấm vận cập cảng

Photo : YONHAP News

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 16/7 báo cáo Quốc hội cho biết một số tàu chở hàng bị nghi ngờ nhập lậu than đá Bắc Triều Tiên, vi phạm cấm vận của Liên hợp quốc, đã ra vào cảng của Nhật Bản, nhưng Chính phủ nước này không có biện pháp xử lý thích hợp.Tổng cộng có ba tàu mang tên Shining Rich, Jin Long và Rich Glory bị nghi ngờ vận chuyển than đá miền Bắc và hiện bị cấm cập vào cảng của Hàn Quốc hay Mỹ.Cơ quan tình báo quốc gia nói rằng theo trang thông tin về tàu thuyền, các tàu này vẫn cập vào cảng của Nhật Bản cho tới thời gian gần đây.Mặc dù Hàn Quốc đã chia sẻ về vụ việc với phía Nhật Bản, nhưng nước này vẫn cho phép các tàu trên ra vào cảng, với lý do luật pháp trong nước chưa có quy định cụ thể. Điều này cho thấy Nhật Bản không thực sự tích cực trong việc thực thi lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, NIS không nêu rõ những tàu này đã vi phạm chính xác hạng mục nào trong nghị quyết cấm vận của Liên hợp quốc với miền Bắc.Cơ quan tình báo quốc gia cho biết đang quản lý thông tin về các trường hợp Nhật Bản xuất khẩu vật tư chiến lược sang miền Bắc, nhưng chưa thể công bố trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan này để ngỏ khả năng có thể công bố nếu Tokyo tiếp tục tung tin Seoul vi phạm cấm vận Bình Nhưỡng.Ngoài ra, NIS cũng báo cáo Quốc hội rằng cựu Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ của Bắc Triều Tiên Kim Hyok-chol vẫn còn sống, chứ không phải đã bị xử tử như một số tin đồn.