Tổng thống bổ nhiệm tân Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều 16/7 đã chính thức bổ nhiệm ông Yoon Seok-yeol giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, trong bối cảnh Quốc hội vẫn chưa gửi lại báo cáo điều trần ứng cử viên Yoon cho Tổng thống, quá một ngày so với thời hạn là ngày 15/7.Nhiệm kỳ của ông Yoon sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 25/7, ngay sau khi Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao đương nhiệm Moon Moo-il hết nhiệm kỳ.Đảng đối lập Hàn Quốc tự do, vốn yêu cầu ông Yoon phải xin rút lui, kịch liệt phản đối quyết định bổ nhiệm của Tổng thống.Trước đó, trong quá trình điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên tại Quốc hội, đảng này chỉ trích ông Yoon đã "khai man", liên quan tới nghi ngờ ông này từng giới thiệu một luật sư quen biết cho cựu Giám đốc Chi cục thuế quận Yongsan (Seoul) Yoon Woo-jin, người bị điều tra về cáo buộc hối lộ. Cựu Giám đốc Yoon vốn là anh trai Cục trưởng Cục Kiểm sát thuộc Bộ Tư pháp Yoon Dae-jin, một người rất thân thiết với ứng cử viên Yoon.Trong phiên điều trần, ứng cử viên Yoon khẳng định không hề có chuyện giới thiệu luật sư cho cựu Giám đốc Yoon. Nhưng chỉ một ngày sau, một trang mạng đã tiết lộ file âm thanh, trong đó ứng cử viên Yoon nói với phóng viên rằng đã giới thiệu một luật sư quen biết tới gặp cựu Giám đốc Yoon, nhưng yêu cầu người đó không nói với em trai của ông này.Đảng Hàn Quốc tự do cho rằng một người như ông Yoon mà trở thành Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao thì người dân sẽ tuyệt đối không thể tin tưởng vào quá trình và kết quả điều tra của Viện Kiểm sát.Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa nhấn mạnh kết quả phiên điều trần cho thấy ứng cử viên Yoon không đủ tư cách để giữ chức vụ lãnh đạo Viện Kiểm sát tối cao. Việc Tổng thống bổ nhiệm ông này không khác nào coi thường Quốc hội.Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành phản bác rằng phe đối lập đang lợi dụng phiên điều trần tại Quốc hội thành một phương tiện công kích về chính trị, thường xuyên từ chối thông qua báo cáo điều trần. Đảng này bày tỏ hoan nghênh việc Tổng thống bổ nhiệm, đánh giá ông Yoon là một người thích hợp, có thể hoàn thành nhiệm vụ cải cách Viện Kiểm sát.Bài toán lớn nhất đặt ra với tân Viện trưởng Yoon là tiến hành cải cách Viện Kiểm sát như thế nào, điển hình là việc điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.