Kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào thương mại

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), mức độ phụ thuộc vào xuất nhập khẩu của kinh tế Hàn Quốc năm 2017 là 68,8%, cao gấp 2,4 lần so với Nhật Bản (28,1%).Sang năm 2018, mức độ phụ thuộc vào thương mại của Hàn Quốc tăng lên thành 70,4%, mức cao nhất kể từ sau kỷ lục 77,8% vào năm 2014. Cụ thể, mức độ phụ thuộc vào xuất khẩu là 37,3%, giảm 0,2% so với năm 2017, song mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu lại tăng 1,7%, đạt 33%.Mức độ phụ thuộc vào xuất khẩu được tính bằng cách lấy tổng kim ngạch xuất khẩu chia cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), còn mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu được tính bằng cách chia tổng kim ngạch nhập khẩu cho GDP.Trong số 20 nền kinh tế lớn (G20), trong năm 2017, Hàn Quốc chỉ đứng sau Hà Lan (63,9%) và Đức (39,4%) về mức độ phụ thuộc vào xuất khẩu. Khác với Hàn Quốc, Hà Lan là nước thương mại trung gian, và Đức không những là nước thương mại phát triển trong Liên minh châu Âu (EU), mà còn là một cường quốc về hàng thành phẩm và nguyên vật liệu.Trong khi đó, mức độ phụ thuộc vào xuất khẩu của Nhật Bản chỉ là 14,3%, bằng một phần ba so với Hàn Quốc. Trong 20 nền kinh tế lớn có mức độ phụ thuộc thấp vào xuất khẩu, Nhật Bản chỉ đứng sau Mỹ (8%), Bra-xin (10,6%), Ấn Độ (11,5%).Mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu của Hàn Quốc cũng cao gấp hai lần so với Nhật Bản. Tỷ lệ này của Hàn Quốc là 31,3%, đứng thứ tư, sau Hà Lan (56.3%), Mexico (36,6%) và Đức (31,7%). Nhật Bản được xếp vào nhóm những quốc gia có mức độ phụ thuộc thấp vào nhập khẩu, với 13,8%, sau Bra-xin (7,7%) và Mỹ (12,4%).