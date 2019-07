Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là kết thúc kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 6, chính giới Hàn Quốc đến ngày 18/7 vẫn tiếp tục mâu thuẫn ý kiến sâu sắc, dẫn tới lo ngại kỳ họp lần này tiếp tục kết thúc "trắng tay".Cùng ngày, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tiếp tục hối thúc phe đối lập hợp tác để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Đại diện đảng tại Quốc hội Lee In-young lấy làm tiếc việc một số đảng đối lập dường như đang đứng về phe với Nhật Bản. Việc một số nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích Chính phủ xúc tiến khởi kiện Tokyo lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là "rất không phù hợp".Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trong kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 6 sẽ có thể quyết định tương lai của ngành công nghiệp chíp bán dẫn, nâng cao sức sống cho nền kinh tế trong nửa cuối năm 2019. Đảng này kêu gọi Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn hợp tác để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung và các dự luật dân sinh trọng tâm trong phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 19/7.Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do cho biết sẽ không thể đàm phán về lịch trình phiên họp toàn thể Quốc hội nếu đảng cầm quyền không đồng ý tiến hành biểu quyết dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo. Chủ tịch đảng này Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh phải bãi nhiệm Bộ trưởng Jeong để truy cứu chịu trách nhiệm về vụ tàu cá Bắc Triều Tiên thâm nhập lãnh hải ngày 15/6.Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa đổ lỗi cho đảng Dân chủ đồng hành đang đẩy kỳ họp Quốc hội tới nguy cơ thất bại. Đại diện đảng này tại Quốc hội Oh Shin-hwan chỉ trích đảng cầm quyền đang từ bỏ các dự luật về dân sinh, dự thảo ngân sách bổ sung, chỉ để bảo vệ Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, thể hiện thái độ vô trách nhiệm.Ban đầu, chính giới dự kiến tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 19/7 để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Tuy nhiên, nhiều khả năng cuộc họp sẽ không thể diễn ra do mâu thuẫn về dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng.Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang trong cuộc họp với Đại diện ba đảng lớn vào ngày 15/7 vừa qua đã đề xuất phương án điều đình là mở phiên họp toàn thể Quốc hội trong hai ngày 18/7 và 19/7, biểu quyết dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng ở cuối phiên. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành từ chối với lý do chưa từng có tiền lệ tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội hai ngày liên tiếp. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội đề xuất tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 19/7 chỉ để thông qua các dự thảo dân sinh, nhưng đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa lại không tán thành.