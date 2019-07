Photo : YONHAP News

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia nhận định với thái độ cứng rắn của Mỹ, nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ không có khả năng được dỡ bỏ trong thời gian tới.Đại sứ Nga khẳng định nước này sẽ tiếp tục hối thúc giải quyết vấn đề miền Bắc, song quyết định dỡ bỏ nghị quyết trừng phạt là do Hội đồng bảo an quyết định. Đặc biệt, việc dỡ bỏ cấm vận cần phải có sự kiến nghị đồng thời của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, nhưng Mỹ sẽ là nước đầu tiên phản đối quyết liệt điều này.Ngoài ra, theo Đại sứ Nga, mặc dù đàm phán Mỹ-Triều đã bắt đầu, song Washington vẫn đang tin chắc rằng để đạt được kết quả này là nhờ vào các biện pháp cấm vận Bình Nhưỡng. Ông Nebenzia chỉ trích Mỹ không nên chỉ dùng mỗi "cây gậy", mà cũng phải dùng cả "củ cà rốt" nữa.