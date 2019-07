Hàn Quốc hạ lãi suất cơ bản lần đầu sau ba năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 18/7 đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định hạ lãi suất cơ bản xuống còn 1,75%/năm, giảm 0,25%. Đây là lần đầu tiên, BOK giảm lãi suất sau hơn 3 năm, kể từ sau đợt giảm từ 1,5% xuống 1,25% vào tháng 6 năm 2016.Trong thời gian qua, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã hai lần nâng lãi suất cơ bản là vào tháng 11 năm 2017, và tháng 11 năm ngoái, với mức nâng mỗi lần là 0,25%.Thông qua văn bản quyết định phương hướng chính sách tiền tệ, Ủy ban chính sách tiền tệ nhận định tình hình thương mại đang thu hẹp do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Triều, tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chững lại. Trong tương lai, kinh tế thế giới và thị trường tài chính quốc tế sẽ hứng chịu những tác động từ sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, sự thay đổi chính sách tiền tệ của các nước lớn, cùng những yếu tố rủi ro địa chính trị.BOK giải thích lý do hạ lãi suất cơ bản là bởi nhận định rằng: dù tiêu dùng sẽ giữ xu thế tăng, song đầu tư xây dựng tiếp tục điều chỉnh, xu thế hồi phục ngành xuất khẩu và đầu tư thiết bị sẽ diễn ra chậm hơn so với dự kiến ban đầu.Mặt khác, BOK cũng dự đoán tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay sẽ khó có thể đạt được mức triển vọng 2,5% đưa ra trong tháng 4 vừa qua. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng thời gian tới được dự báo sẽ giảm xuống dưới mức 1%, và có thể quay trở lại mức trên 1% trong năm sau.Ủy ban chính sách tiền tệ cam kết sẽ vận hành chính sách tiền tệ tập trung vào ổn định tài chính, giúp tỷ lệ lạm phát ổn định trong mức mục tiêu, duy trì đà hồi phục tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự đoán sẽ chững lại, áp lực về lạm phát được cho là sẽ ở mức thấp, BOK cho biết sẽ tiếp tục duy trì nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.