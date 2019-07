Hành động trả đũa của Tokyo sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới doanh nghiệp toàn cầu

Photo : KBS News

Một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/7 đã mở một cuộc tọa đàm khẩn cấp với các phóng viên quốc tế, trong đó cảnh báo nếu dây chuyền sản xuất chíp bán dẫn của doanh nghiệp Hàn Quốc bị dừng lại do biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, điều này chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới hàng tỷ người tiêu dùng và doanh nghiệp toàn cầu như Apple, Amazon.Đặc biệt, quan chức Hàn Quốc chỉ ra rằng động thái trả đũa kinh tế của Tokyo sẽ ảnh hưởng tới cả các nhà máy sản xuất chíp nhớ hệ thống của hãng điện tử Samsung tại bang Texas, Mỹ, hối thúc Nhật Bản rút lại biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu.Qua đây, có thể thấy Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức khởi động một cuộc chiến dư luận với Nhật Bản trước cộng đồng quốc tế.Đặc biệt, quan chức trên còn đề cập tới các phát ngôn trước đây của giới chức Nhật Bản, trong đó có Thủ tướng Shinzo Abe. Trong Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Osaka vào cuối tháng trước, Thủ tướng Abe nói rằng kinh tế mở cửa và tự do là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng thế giới. Vào năm 2010, khi Trung Quốc chặn xuất khẩu mặt hàng đất hiếm sang Nhật Bản, quan chức Tokyo đã nhấn mạnh về thương mại tự do. Lần này, tới lượt Nhật Bản lại đang làm một điều tương tự với Hàn Quốc, tự mâu thuẫn với chính mình.Quan chức trên khẳng định biện pháp trả đũa của Tokyo đang nhắm vào ngành công nghiệp chip bán dẫn vốn chiếm tới 25% kim ngạch xuất khẩu của Seoul, nhấn mạnh rằng phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến được dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập và Chính phủ Hàn Quốc không thể can thiệp.Cùng với việc phản bác lại từng lập trường của Nhật Bản, quan chức Hàn Quốc một mặt vẫn để ngỏ khả năng giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao là đối thoại và tăng cường hợp tác Hàn-Nhật.