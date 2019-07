Triệu hồi hơn 10.000 xe ô tô vì lỗi sản xuất

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết 10.813 ô tô thuộc 12 dòng xe được sản xuất và nhập khẩu vào Hàn Quốc như của hãng ô tô Hyundai, BMW, Ford, FMK, bị triệu hồi do phát hiện lỗi sản xuất.Trong đó, có 4.980 xe ô tô thuộc hai dòng xe Genesis EQ900(HI), G80(DH) của hãng Hyundai, bị lỗi vị trí đoạn nối giữa đường ống cấp dầu. Mặc dù hãng đã tiến hành sửa chữa miễn phí cho khách hàng, nhưng nhận thấy dầu bị rò rỉ quá nhiều, nguy cơ gây cháy cao, nên đã phải tiến hành triệu hồi xe.2.671 chiếc thuộc mẫu xe 535i được hãng BMW Korea nhập khẩu và bán tại Hàn Quốc bị lỗi đầu nối bơm nhiên liệu áp suất thấp, 290 chiếc thuộc mẫu xe M3 của BMW bị lỗi cáp ắc quy, phải triệu hồi. Ngoài ra, còn có 26 chiếc xe mẫu M145 của hãng FMK được nhập khẩu và bán tại Hàn Quốc bị triệu hồi vì lỗi túi khí.Trong số xe bị triệu hồi còn có 1.930 chiếc thuộc mẫu xe Continental do hãng Ford Sales & Service Korea nhập khẩu, bị lỗi cửa; 916 chiếc thuộc mẫu Mondeo triệu hồi do không thỏa mãn tiêu chuẩn an toàn về đèn hậu. Bộ Địa chính và giao thông dự kiến còn thu tiền phạt hãng này về việc không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.Khách hàng mua các dòng xe trên có thể được sửa chữa miễn phí tại các Trung tâm bảo hành của từng hãng kể từ ngày nhà sản xuất hoặc nhập khẩu thông báo bắt đầu triệu hồi. Bộ Địa chính và giao thông tiếp nhận thông báo về lỗi xe ô tô thông qua Tổng đài triệu hồi xe ô tô (www.car.go.kr, 080-357-2500).