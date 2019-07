Seoul mong muốn giải quyết mâu thuẫn với Tokyo thông qua đối thoại

Photo : YONHAP News

Một quan chức Chính phủ ngày 17/7 khẳng định Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng điều đình với Nhật Bản về vấn đề quy chế xuất khẩu, hy vọng giải quyết vụ việc thông qua đối thoại.Trong buổi tọa đàm với các phóng viên quốc tế tại Trung tâm báo chí cùng ngày, quan chức trên nhấn mạnh Hàn Quốc muốn giải quyết mâu thuẫn bằng giải pháp mang tính xây dựng, phát huy tính linh hoạt. Seoul đã đề xuất với Tokyo đưa ra mọi phương án điều đình lên bàn đàm phán.Phát biểu trên cho thấy Seoul muốn nỗ lực tìm ra điểm chung với Tokyo thông qua các cuộc tiếp xúc ngầm, nhằm giải quyết việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc.Quan chức trên cũng nói thêm rằng Hàn Quốc giữ lập trường trung lập, không có định kiến thù địch về vấn đề điều đình. Seoul không mong muốn dùng đến biện pháp tương tự để đáp trả động thái siết chặt quy chế với lý do an ninh quốc gia của Tokyo, vốn không hề mang lại lợi ích cho hệ thống thương mại tự do. Thay vì đối đầu, giải quyết vấn đề thông qua thảo luận mới là điều quan trọng.Tuy nhiên, quan chức trên cho biết phạm vi điều đình không bao gồm việc đề nghị một nước thứ ba thành lập Ủy ban điều đình nhằm giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến như Nhật Bản đề xuất gần đây. Seoul vẫn giữ nguyên lập trường là không cân nhắc đề xuất này của Tokyo.Quan chức trên nhấn mạnh việc đề nghị một nước thứ ba thành lập Ủy ban điều đình không phải là một giải pháp triệt để, có thể kéo dài, dẫn tới mâu thuẫn càng thêm chồng chất. Điều này cũng không tốt cho mối quan hệ song phương hướng tới tương lai. Do đó, Chính phủ đang tìm kiếm một phương án điều đình khác để nhanh chóng giải quyết vụ việc.