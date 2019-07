Tổng thống họp với Chủ tịch 5 đảng về động thái trả đũa kinh tế của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/7 đã có cuộc họp với Chủ tịch 5 đảng trong ba tiếng đồng hồ tại Phủ Tổng thống. Tại đây, Tổng thống Moon đã bày tỏ rất lấy làm tiếc về biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc của Nhật Bản.Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong cũng nhận định Tokyo nhiều khả năng sẽ tiến hành xóa tên Seoul ra khỏi "Danh sách trắng" các nước được nhận ưu đãi về quy chế xuất khẩu vào khoảng ngày 31/7 hoặc 1/8 tới.Kết thúc cuộc họp, các bên đã ra tuyên bố chung, với nội dung quy kết biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản là "trả đũa kinh tế không chính đáng", yêu cầu Tokyo rút lại hành động này ngay tức khắc. Tổng thống và Chủ tịch 5 đảng cũng nhất trí thành lập "tổ chức hợp tác trong trường hợp khẩn cấp" để phối hợp đối phó tình hình.Ngoài ra, Chủ tịch các đảng cầm quyền và đối lập cũng hối thúc các nỗ lực ngoại giao tích cực như cử đặc phái viên sang Nhật Bản. Đáp lại, Tổng thống Moon nhất trí sẽ đưa ra đối sách thiết thực.Tuy nhiên, trong cuộc họp cũng có không ít ý kiến trái chiều về phương án đối phó. Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn cho rằng đề xuất về cơ chế hỗ trợ về mặt pháp lý cho ngành công nghiệp vật tư, vật liệu sẽ tạo gánh nặng vì có liên quan đến ngân sách bổ sung. Trong khi đó, Chủ tịch đảng đối lập Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu nhấn mạnh không thể đối phó với vấn đề lần này tương tự như cách giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến, mà cần phải tiếp nhận ý kiến của nạn nhân và đồng cảm với người dân.Đáp lại, Phủ Tổng thống cho rằng việc cử đặc phái viên sang Nhật Bản hay tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật sẽ là một giải pháp sau khi tiến hành đàm phán song phương. Liên quan đến đề xuất của Chủ tịch đảng Công lý Sim Sang-jung về việc xem xét hủy bỏ Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật, Phủ Tổng thống bày tỏ lập trường sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận này và có thể xem xét tùy vào diễn biến tình hình.Ngoài ra, các bên cũng đã tập trung thảo luận về các vấn đề nổi cộm khác như ngân sách bổ sung, thay thế đội ngũ quan chức ngoại giao và an ninh.