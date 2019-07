Gần 20.000 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê di dân quốc tế năm 2018 do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 18/7, có 195.000 người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc theo dạng visa ngắn hạn 90 ngày không về nước đúng hạn, tức đang cư trú bất hợp pháp. Con số này tăng 11,9% so với năm 2017 là 175.000 người.Cụ thể, trong đó có 9.900 người thuộc diện miễn visa nhập cảnh vào Hàn Quốc, 6.300 người thuộc đối tượng visa thăm ngắn hạn và 3.300 người nhập cảnh bằng visa du lịch. Những đối tượng này được phép cư trú tối đa 90 ngày tại Hàn Quốc. Có thể nói, ngày càng có nhiều người nước ngoài đã lợi dụng chế độ trên để dễ dàng nhập cảnh vào Hàn Quốc, và không xuất cảnh đúng quy định.Năm ngoái, để tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông PyeongChang, Chính phủ đã cho phép nhập cảnh miễn visa đối với du khách đến từ khu vực Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Điều này đã góp phần khiến số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tăng mạnh.Số người nước ngoài nhập cảnh với visa du học, các khóa đào tạo ngắn hạn tăng thêm 1.100 người so với năm 2017, đạt 69.000 người. Trong đó, du học sinh là 35.000 người, học viên học tiếng Hàn hay ngoại ngữ khác là 33.000 người, tăng lần lượt 25,8% và 11,8% so với một năm trước. Nguyên nhân khiến số lượng du học sinh và học viên học tiếng tăng một phần là nhờ vào làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, một phần là do mâu thuẫn Hàn-Trung xung quanh vấn đề Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai Tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) được giảm nhẹ.Số người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc theo diện visa làm việc là 12.600 người, tăng 4%. Trong đó có đến 10.700 người là lao động không chuyên môn, chỉ có 1.300 người là lao động có chuyên môn. Ngoài ra, 6.000 người khác thuộc diện visa làm việc ngắn hạn, học viên các khóa học kỹ thuật, đầu tư doanh nghiệp, và thuyền viên.Người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc năm 2018 cũng tăng 7,5%, đạt 13.000 người. Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích sống với người thân là 26.000 người, tăng 6,2%, và người nước ngoài có cư trú vĩnh viễn là 6.000 người. Số người nhập cảnh là kiều bào ở nước ngoài là 55.000 người, tăng 5,6%.Xét theo từng quốc gia, Trung Quốc có số lao động đến Hàn Quốc làm việc chiếm nhiều nhất, khoảng 47.400 người, số người cư trú ngắn hạn là 47.200 người, và kiều bào là 37.500 người, du học sinh và học viên học tiếng là 21.900 người. Đối với người Việt Nam, số du học sinh và học viên học tiếng tăng 7,5% so với năm 2017, đạt 20.700 người, số người kết hôn với người Hàn và cư trú vĩnh viễn là 13.100 người. Người Việt Nam đến Hàn Quốc làm việc giảm 5,3% so với một năm trước.Đặc biệt, có tới 90,9% người Thái Lan tới Hàn Quốc và tìm cách ở lại bất hợp pháp. Cụ thể, số người Thái Lan nhập cảnh bằng visa ngắn hạn mà không về nước đúng quy định năm 2017 là 64.700 người, năm ngoái là 73.000 người.